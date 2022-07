Doctor Simon: «Ser médico es la responsabilidad que conlleva, es dar lo mejor cada dia»

El Día del Médico Rural se celebra cada 4 de julio en Argentina en conmemoración al nacimiento del doctor Esteban L. Maradona. Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires en 1926 y realizó múltiples tareas en zonas rurales, en donde mejoró la vida de miles de personas.

En su regreso a la Argentina, después de la guerra de Paraguay – Bolivia, el tren se detiene en Formosa. Un pedido de ayuda para la atención urgente de una parturienta le decretó su futuro. Los vecinos le pidieron que se quedara, y a partir de entonces permaneció como médico rural del lugar, a lo largo de cincuenta años. El 4 de julio, Día del Médico Rural, se conmemora en honor al Dr. Esteban Laureano Maradona, como ejemplo para las futuras generaciones de médicos.

Un ejemplo que está transitando hoy un médico rural de Río Negro, el Dr. Simón Ignacio. Vivió su infancia en Río Chico, se graduó en Cuba gracias a una beca y ahora desde la Región Sur también asiste a poblaciones rurales.

Cuenta que estaba estudiando magisterio en El Bolsón, «medio que no tenia mucha opción para estudiar otra carrera, soy de Rio Chico, pueblito en la linea sur. De una familia humilde, pocas posibilidades tenia de pensar en una carrera para elegir» relata el Dr. Simón.

SIMÓN SE ABOCÓ A LA DOCENCIA, A HACER UN ESFUERZO POR SI LE GUSTABA LA CARRERA, «SI LA PODÍA TERMINAR,POR LA FALTA ECONÓMICA QUE HABÍA EN LA FAMILIA», ASEGURÓ.

Pero el destino cambió cuando gente que estaba ofreciendo becas en Cuba para estudiar medicina, lo tuvieron en cuenta por el esfuerzo y su necesidad de hacer una carrera y se acercaron a hacerle la propuesta.

«Fue en la época del 2.000, una epoca dificil, no habia dinero, no habia trabajo, no habia nada, pocas eran las posibilidades. Y yo pensé que era una posibilidad importante de continuar mis estudios, sobre todo de no quedarme en mi casa, en mi pueblo, sin posibilidades», afirmó.

«Emprendí ese viaje a Cuba a poder encontrar una carrera, medicina, que nunca pensé porque estaba fuera de mis posilidades, siempre la vocacion se crea. Para arrepentirse había tiempo», agregó

Estudió 6 años y regresó, trabajó durante dos años en lo que podia, hasta que su titulo pudiera ser convalidado y pudiera sacar su matrícula.

«SUEÑO POR AHI, EN ALGÚN MOMENTO, DE PODER IR A HACER ALGUNA ATENCIÓN, A ENCONTRARME CON MI GENTE», DESTACÓ EL DR. SIMÓN, AL PENSAR EN RÍO CHICO.

Hijo de ferroviario, relata su nacimiento en El Maitén, su infancia en Río Chico donde hizo la primaria, parte de la infancia la pasó en Chacay Huarruca, el secundario en Comallo, a donde llegó a los 14 años.

Conoció al medico generalista de Pilcaniyeu, el Dr. González, y asi dió sus primeros pasos en la medicina en la región sur. Con mucha emoción Simón recuerda esos primeros años de médico, en su línea sur, agradeciendo a cada instante a la gente que lo ayudó.

Consutado por Canal 10 sobre qué es ser médico para él, a lo que responde: «Ser médico es la responsabilidad que conlleva, es dar lo mejor cada dia, poder siempre cumplir, nunca faltar, eso creo que es lo que uno anhela, siempre», señala el Dr. Ignacio.

El médico rural en los parajes

Con respecto al trabajo en los parajes, en las zonas rurales, el médico destaca que «Se vive de otra manera, se sale un poco de la rutina, se charla más con la gente, hay un poco más de contacto, es algo diferente, es muy lindo poder conocer lugares que están cerca y no se frecuentan mucho».

Asegura que «volvería a elegir esta profesión, abarca muchas partes, varias especialidades, tambien volvería a elegir la especialidad que me toca, ser médico generalista, medico rural», analiza el Dr. Simon.

«Por vivir aca, a una distancia bastante importate de los centros de mayor complejidad, ser parte de la linea sur con lo que eso conlleva, el frío, la nieve y ya 10 años que llevo acá, he pasado varias situaciones, de lidiar con el frío, el barro, hasta hace poco recién hubo un poco de asfalto, antes era ripio, y se sufre por el paciente, porque cuesta llegar a destino», relata el medíco rural Dr. Simón Ignacio.

EL TRABAJO EN LA ZONA RURAL, EN PARAJES, «ES INTENSO,UNO LO VIVE ASÍ, POR LO MENOS DE MI PARTE. HAY REALIDADES QUE CHOCAN, TE MARCAN», DESTACA EL DR. SIMÓN.

En este día del médico rural, en Canal 10 destacamos, valoramos y nos sentimos orgullosos de encontrar rionegrinos que supieron aprovechar las oportunidades que brinda la vida. Como dijo el Dr. Simón, nunca se habia podido detener a pensar en hacer otra carrera, en otra profesión, más larga, más cara que la docencia y sin embargo, el destino lo sorprendió.

Hoy, orgulloso de su esfuerzo y agradecido a su gente, salva vidas en pequeños pueblos y parajes de la línea sur rionegrina y sigue soñando con algún día poder volver a su pueblo, a devolver todo lo que su comunidad le brindó.