Direne: ““Nosotros vamos a apuntar fuertemente a la formación de nuevos dirigentes”

El ex intendente de Valcheta, Yamil Direne, hablo sobre su candidatura a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR), dispuestas para el próximo 11 de abril.

Estará acompañado en la fórmula, con la barilochense María de los Ángeles Dalceggio, quien apunta a ser la vicepresidenta primera.

Direne dijo que se encuentra recorriendo toda la provincia, para conocer la realidad de cada región, sus necesidades y problemáticas. En cada lugar dialoga con la dirigencia radical para terminar de armar la lista del sector rojo y blanco.

“Veo mucho entusiasmo en el afiliado, ganas de militar, de poner el partido en consideración de la ciudadanía, para que nos acompañe en las elecciones internas y en la recuperación del partido. Nosotros apuntamos a la reconciliación con las bases del radicalismo y tener un diagnóstico acertado, ya que no todas las ciudades o pueblos tienen los mismos problemas”, sostuvo.

El ex jefe comunal prefirió no opinar de la gestión de Lorena Matzen como presidenta de la UCR rionegrina, pero descartó un acuerdo para que haya una sola lista, porque hubo “declaraciones en medios de comunicación con fuertes descalificaciones, que hacen difícil salir de esa situación”.

Entendió además, que tras la última elección interna “hubo un achatamiento” del partido y que “falta presencia dentro de la sociedad” y que nota “una falta de militancia muy importante”.

Asimismo, dijo que prefiere que haya elecciones, antes que un acuerdo sectorial con lista única. “Me parece mucho mejor, antes que un arreglo entre las diferentes líneas, preguntarle a los afiliados y acatar lo que decidan y el que gana conduce y el que pierda acompaña. Nosotros lo haríamos si perdemos, nos sumamos al ganador. Y si se diera lo contrario, esperemos que así sea”, manifestó.

“Nosotros trabajamos sobre la construcción de un camino diferente. No construimos sobre errores ajenos, no sirve usar el desprestigio de otros para crecer uno. Cuando uno no hace bien las cosas, la sociedad lo percibe. Eso nos obliga a ser serios en las propuestas e interiorizarnos en los problemas de la sociedad”, consideró el dirigente de 62 años.

Direne agregó que el partido requiere de alianzas programáticas, al tiempo que no se mostró muy conforme con el acuerdo con el PRO, indicando que cuando Mauricio Macri fue presidente “era una alianza flaca, nos faltó protagonismo. Nos faltó exigir el protagonismo que tiene la UCR en todo el país”.

Además, lamentó que la UCR no tenga representantes propios en Río Negro (el único legislador es del PRO), luego de haber sido 28 años gobierno. Al respecto, aseguró: “le debemos una explicación a la sociedad. Ya ha pasado un tiempo de duelo importante, hemos purgado los errores, y ahora necesitamos un partido fuerte”.

“Nosotros vamos a apuntar fuertemente a la formación de nuevos dirigentes, para que se produzca el recambio generacional y que tengamos dirigentes preparados en todos lados, que se interesen por la democracia. Esto lo pienso para todos los partidos”, concluyó.