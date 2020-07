Directores de hospitales respaldan el trabajo del Ministro de Salud Fabián Zgaib

Los directores de los hospitales de Río Negro, quienes desde el primer día trabajamos y hacemos frente, junto a los distintos equipos de salud, a la pandemia de Covid-19 no avalamos ni aceptamos el pedido de renuncia presentado por el Bloque de legisladores Frente de Todos y apoyamos al Ministro de Salud, Fabián Zgaib, en el trabajo realizado para cuidar a los rionegrinos.

Los directores, quienes hace cinco meses estamos al frente de batalla junto a nuestros médicos, enfermeros y personal de salud trabajando codo a codo, nos sentimos afectados por los dichos de los señores legisladores.

Hoy más que nunca sumamos nuestro apoyo al Ministro de Salud, Fabián Zgaib, sabiendo de primera mano del trabajo incansable que se realiza desde la aparición del primer caso de Covid-19 para mantener la salud de los rionegrinos y evitar que no se colapse el sistema sanitario provincial.

Todos estamos cansados, agotados y solo nosotros y nuestros equipos sabemos lo que es trabajar 24×24, con miedo a enfermarnos y a enfermar a nuestras familias. Pero es más fácil criticar desde la comodidad, de cuestionar y desvalorizar nuestro trabajo, que aportar y sumar esfuerzos ante una pandemia desconocida no solo para Río Negro sino para todo el mundo.

Cuando hablan de “incapacidad” nos tocan a todos, porque no es solo el Ministro de Salud, sino que somos un equipo de trabajo que hace cinco meses dejamos todo para hacer frente a un virus que día a día nos enseña algo nuevo.

Quedó demostrado que en aquellos lugares y comunidades donde se trabajó en equipo, provincia y municipio, con acciones consensuadas, se han visto resultados y se ha controlado la situación.

Nosotros, en nuestro rol de Director, somos los primeros en salir a defender a nuestros trabajadores y jamás pondríamos en riesgo la salud de nuestros pacientes.

Como nuestra profesión nos obliga, seguimos y seguiremos trabajando para el bienestar de nuestros vecinos y hoy más que nunca nos sentimos parte de un gran equipo que sabe que la salud Pública siempre fue y será la única que da respuestas.

