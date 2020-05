Dina Huapi: Protocolo para las actividades habilitadas

No me Gusta

Sobre COMERCIOS MINORISTAS O MAYORISTAS DE VENTA DE PRODUCTOS NO ESENCIALES: Podrán abrir sus puertas de lunes a sábado, de 09:00 a 19:00 horas. No podrán atender los domingos ni feriados.

Sobre OBRA PRIVADA : Cinco (5) obreros por obra, uno cada 70 m2, más el director de obra y representante técnico. El propietario de la obra particular deberá completar Declaración Jurada respecto del personal que ha de trabajar en su obra. Los trabajadores NO residentes en Dina Huapi, no podrán utilizar el transporte público y deberán abstenerse de concurrir a comercios locales.

