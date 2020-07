Dieron a conocer la fecha de pago del plan IFE 3

No me Gusta

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que, a partir del 10 de agosto próximo, comenzará a pagar la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los casi 9 millones de beneficiarios de todo el país. De esta forma, quedó confirmado que el pago de los $ 10.000 se abonará en conjunto con el cronograma correspondiente a la Asignación Universal por Hijo (AUH). “El IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria creada por el coronavirus”, aseguró hoy el organismo a cargo de Fernanda Raverta en un comunicado. Al igual que las primeras dos rondas, el IFE volverá a ser percibido por casi 9 millones de personas, una cantidad que representa cerca de dos tercios del total de hogares de la Argentina. Por otra parte, si bien el cronograma de pagos aún no fue confirmado, de realizarse de acuerdo al último número del DNI aquellos terminados en 0 cobrarían el lunes 10 de agosto; en 1, el martes 11; en 2, el miércoles 12; en 3, el jueves 13; y los finalizados en 4, el viernes 14 de agosto. Teniendo en cuenta que el lunes 17 de agosto es feriado (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín), los pagos para los documentos finalizados en 5 continuarían el martes 18; para los terminados en 6, el miércoles 19; en 7, el jueves 20; en 8, el viernes 21; y los terminados en 9, el lunes 24 de agosto. A diferencia de los últimos dos pagos, el tercer bono con la ayuda de $ 10.000 podrá ser depositado en forma íntegra a través de cuentas bancarias a todos los beneficiarios gracias a un trabajo de bancarización intensiva que la Anses llevó adelante en las últimas semanas. Desde mediados de junio, la Anses dispuso un mecanismo a través de su página web para que todos los beneficiarios ingresaran un CBU -el número de 22 dígitos que identifica a cada cuenta bancaria- a su nombre para que el pago fuera «más rápido y seguro», sin intermediarios y con la seguridad de que los $ 10.000 le llegarán a su beneficiario. El objetivo fue que los cerca de 3 millones de personas que en la primera ronda habían elegido cobrar el IFE a través del Correo Argentino (1,3 millones de personas) y cajeros de la Red Link (1,272.000) o Banelco (470.000), pudieran ahora tenerlo depositado en una cuenta y, así, hacer más ágil el cronograma de pagos. Según confirmaron a Télam fuentes de Anses, más del 95% de los beneficiarios del IFE pudo informar una CBU y cobrar el dinero en sus cuentas hasta el viernes pasado, mientras que el remanente (menos de 500 mil personas) recibirá en estos días un SMS con la fecha y banco de cobro, donde concluirá la operatoria para abrirle una caja de ahorros a su nombre. En ese sentido, los bancos Nación y Ciudad pidieron a quienes cobren por primera vez en estas entidades y que aún no cuentan con tarjeta de débito consulten primero la fecha y sucursal asignadas por la Anses para concurrir al banco. «El IFE ha ayudado a un universo de casi nueve millones de personas en el marco de la pandemia por Covid-19 y logró que alrededor de tres millones no caigan en la pobreza», sostuvo días atrás Raverta en declaraciones radiales. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), unas 8,8 millones de familias (el 66,2% del total del país) accedió al IFE en los últimos meses, lo cual implicó una erogación de $ 264.000 millones por parte del Gobierno Nacional, equivalente al 1,07% del Producto Bruto Interno (PBI).

