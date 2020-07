Desesperado reclamo de camioneros varados hace 5 días en Comallo

No me Gusta

Continuo, «Lo que hace que se plantee una situación por demás crítica, haciendo abandono de persona en condiciones inhumanas. En el medio del temporal de nieve y bajas temperaturas que se presenta, los camioneros varados cuentan con más de 20 años de experiencia en la nieve, analizaron la situación y están en condiciones de seguir camino pero Vialidad no les permite Bajarse de los camiones, tampoco seguir ni retroceder. No les brindan ninguna asistencia de ningún tipo, ni siquiera provisión de víveres, por eso reclaman resolver cuanto antes esta situación que atraviesan, no pueden seguir en están condiciones inhumanas más días, las temperaturas bajas en extremo hacen urgente la asistencia. Necesitan y reclaman una solución de Vialidad Nacional URGENTE!! » Finalizo

10 Camioneros se encuentran varados en Comallo – Río Negro desde la mañana del martes 21, debido a la ruta cortada y la negación de Vialidad Nacional de limpiar misma. Un familiar de los choferes comentó a Línea Sur Noticias: «Los dejan desamparados exponiéndolos al frío extremo de la zona que los últimos días llegó a -18° y -15° incluso congelándose los camiones, mangueras, combustible, a lo que se suma la falta de servicios desde hace 5 días, sin Alimentos, sin baño. No tienen para alimentarse, ni higienizarse, Sumado a que no les permiten tampoco bajarse de los camiones para comprar insumos».

