De Los Menucos a Newell’s old Boys de Rosario

El Profesor Fernando Cader publicó la gran noticia en sus redes sociales agradeciendo a todas las personas que están haciendo posible que el sueño de Maxi sea realidad

Fernando Cader: «Tengo una alegría que no me entra en el pecho!! Gracias a dios, Luego de tantos esfuerzos los frutos se están cosechando! Todo comenzó con un sueño, nuestro sueño y hoy ya casi hecho realidad. MAXI PAINEMIL realizó la prueba Futbolística en el club de primera Newell’s old Boys de Rosario, en el cual fue seleccionado junto a otro chico (únicos dos) entre más de 250 que realizaron la prueba.

Maxi deberá regresar y presentarse el 26 de abril en la institución, si es que su situación no se resuelve antes, ya que el coordinador Adrián Coria se comprometió en resolver lo antes posible la situación de pensión y fichaje para la integración de Maxi al club ya que se encuentran muy interesado para que forme parte de la misma.

Maxi ha realizado una preparación de muchos años de formación, lo hizo sin estar bajo presión, objetivo principal: divertirse jugando y aprendiendo junto a la pelota, compañeros y profe, Con el acompañamiento de su familia, pieza fundamental para lograr los objetivos y facilitar el trabajo, se inició en la Esc. municipal de fútbol infantil de Los Menucos, comenzó a los cinco años, es categoría 2007, es un orgullo para todo nuestro pueblo y toda la Línea Sur tener un adolescente que nos represente en fútbol grande, en una competencia elite y estar a la altura de las circunstancias.

Quería compartir esto con toda la gente que han estado pendiente de lo que sucede con Maxi, gracias a los que colaboraron con la compra de números de la rifa y los premios, también a Hugo Muñoz de FM Estilo, a Brunito Díaz, Chichi, Mateito Felipin, Ulises Figueroa, Joaco Cayunao, Facu Romero por darnos una mano con los entrenamientos, gracias Agus Marín por el aporte económico, gracias señora intendente Gestión Mabel Yauhar por facilitarnos la cancha y la colaboración con un aporte en efectivo.Y gracias infinitas a Fabián Painemil y Silvina Romero por depositar la confianza en mi y brindarme lo más sagrado y valioso que puede tener una Mamá o un papá (su hijo)Gracias a toda esa gente linda que nos hace llegar esas hermosas energías para que el sueño se haga realidad.!!

Gracias a mi mamá, papá y hermana por estar siempre, Los amo.!

Gracias a mi compañera de vida Bren y mis hijos Jami y Gerard, mis pilares Y gracias a mis amigos de Rosario que siempre están al pie del cañón.!»