Criancero de Jacobacci regularizó los papeles de su F 100 y pudo obtener el permiso para transitar

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

La Casa de Justicia de Jacobacci, desde su fundación en 2009, contiene algunas de las necesidades de los pobladores rurales de la zona. Y en este contexto de pandemia esa tarea se intensificó. La no presencia en la oficina no obstaculizó el contacto.. “Con el resto de la población aprovechamos las redes sociales, los correos y el whatsapp. Pero con los puesteros de la zona contactamos por otros medios más tradicionales ya que algunos ni siquiera tienen teléfono”, explicaron desde la coordinación.

You May Also Like