Créditos a tasa cero: cómo es el trámite

En el caso de no tener cuenta bancaria, ¿puedo sacar el crédito tasa cero? Ya que estos préstamos se efectivizan a través de tarjetas de crédito, quien acceda a uno de estos préstamos y no sea titular de una tarjeta, el banco que le fue asignado le dará una en forma gratuita y no tendrá que abonar ningún mantenimiento durante los 18 meses -6 meses de gracia más 12 meses de pago en cuotas- que dure el crédito.

