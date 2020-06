Covid-19: Se registró un nuevo caso positivo en Comallo

No me Gusta

Hermosilla Informó: «En el día de la fecha la localidad a sumado un nuevo caso positivo de Coronavirus. Es un paciente que se encuentra en San Carlos de Bariloche desde hace 15 días recibiendo tratamiento por una patología de base, hoy le realizaron un hisopado para recibir el alta, y se constató que dio positivo de Covid-19». Continuo: «Por este motivo el mismo no tiene contactos estrechos en la localidad, por lo que no se deben aislar a los vecinos».

