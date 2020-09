COVID-19: Salud reitera la convocatoria para donar plasma

No me Gusta

Pueden ser donantes las personas mayores de 16 años y menores de 65 que no hayan recibido transfusiones. En el caso de mujeres no deberán contar con antecedentes de gesta ni abortos.

Cabe señalar que no todos los pacientes que hayan cursado la enfermedad están capacitados para donar el plasma, ya que muchos no cuentan con la cantidad necesaria de anticuerpos para realizar la extracción. Por eso es de vital importancia que se presenten la mayor cantidad de recuperados para donar.

