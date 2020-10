COVID-19: Salud reconoce horas extras y guardias al personal que no puede cumplir tareas

No me Gusta

Desde el Ministerio de Salud de Río Negro se confirmó que todo el personal de salud de la provincia percibe su sueldo mensual, con horas extras y guardias incluidas, incluso si no ha podido cumplir con sus tareas como consecuencia del contagio por COVID-19. Desde el organismo se revisarán los casos puntuales en los que no se hayan abonado estos ítems y se los resolverá a la brevedad.

