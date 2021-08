Covid-19: Preocupa el número de contagios en Sierra Colorada

Este 18 de agosto la Secretaria de Salud en la Escuela del Consejo Directivo Central de UnTER y el Secretario General de la seccional Sur Medio participaron en la reunión del COEM de Sierra Colorada para analizar, discutir y tomar medidas en conjunto respecto a la situación que atraviesa la localidad. También participaron el Intendente del lugar, la Directora del hospital, el Jefe de Bomberos y el de la Policía y el Director de la escuela primaria. Concluyeron en que la situación epidemiológica es compleja; siete casos COVID positivos y 140 personas aisladas.

Ante la alarmante cantidad de personas aisladas en la localidad, definieron tomar las siguientes medidas desde el 18 de agosto hasta el 31 de agosto del 2021 inclusive: SUSPENDER: actividades deportivas de cualquier tipo; actividades religiosas presenciales; actividades artísticas; reuniones en domicilios particulares, salvo grupo conviviente; reuniones en espacios públicos (plazas, etc.); locales gastronómicos, solo podrán realizar servicio de delivery.

Por otro lado, sugirieron que los distintos niveles educativos, dicten por este lapso de tiempo, clases virtuales (Jardín Maternal, Jardín 82, Escuela Primaria y Secundaria); para resguardar a la comunidad, recordando que la vacuna no impide los contagios, solo ayuda a minimizar los síntomas en caso de contraer la enfermedad y además la situación se agrava ante la circulación diaria entre lxs miembrxs de la comunidad.

Al mismo tiempo hicieron especial hincapié en continuar con los cuidados diarios: uso de tapabocas, distanciamiento de 2 mts, lavado frecuente de manos, ventilación cruzada, no compartir utensilios, y el pedido imperioso a lxs vecinxs de que sólo viajen fuera de la localidad cuando sea absolutamente necesario.

Como UnTER ratificamos que se deben extremar las medidas preventivas enfatizando en el cuidado de la salud y la vida. Si bien el foco de contagio no está en la escuela, hoy con todo el personal del jardín maternal aislado, 14 docentes y lxs niñxs, la ESRN con 7 docentes y 2 burbujas aisladas; es preciso tomar las medidas adecuadas dado que la comunidad educativa forma parte de la circulación diaria. De hecho, son las propias familias quienes han definido no enviar a sus hijxs a la escuela. Máxime en una comunidad con 2500 habitantes que no cuenta con recursos necesarios para contener una explosión de casos, y que la circulación diaria involucra a toda la comunidad.

Ante la situación de extrema gravedad se elevó un petitorio a la Ministra de Educación de la provincia esperando que se acate lo definido por el comité de crisis.