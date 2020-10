Covid-19: “es momento de quedarse en casa para frenar los contagios en Maquinchao“

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Se restringe la circulación desde las 21:30hs a las 8:00Hs para las personas no esenciales, No están permitidas las reuniones familiares y/o sociales, los comercios abrirán desde las 9Hs. Hasta las 21Hs. Para la circulación en vehículos máximo 2 personas, exceptuando las personas esenciales. Se debe designar una persona por familia para realizar las compras de los alimentos y otros menesteres necesarios para el hogar, quien debe portar obligatoriamente barbijo y los elementos de sanitización personal. Podrán realizar viajes a las localidades vecinas solamente para tramites bancarios o farmacéuticos. Se restringen las salidas recreativas a LA LAGUNA Y A LA ESTANCIA. Las personas que vengan de las zonas rurales que necesiten realizar compras en la localidad, podrán hacerlo. Su aislamiento dependerá de lo que disponga el COE y sus respectivas Comisionadas.

You May Also Like