COVID-19: el estado de alerta y cuidados personales, fundamentales para disminuir la segunda ola

En su parte semanal, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, señaló que ante el aumento de casos y el ingreso a una segunda ola, el estado de alerta y los cuidados personales son fundamentales para disminuir los contagios en la provincia.

Indicó que estamos entrando en la segunda ola e insistió en mantener vigente los cuidados personales y la responsabilidad social e individual.

“Vemos que en Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires están en un pico de la segunda ola. Y quizás vemos noticieros en la televisión que hacen referencia a esta situación. Nosotros estamos alejados de esto”, dijo y explicó que el Gobierno Provincial “está atrás del tema, evaluando la situación”.

No obstante eso, aclaró que “si no entendemos la importancia de las medidas de cuidado -de distanciarnos y usar el tapabocas- podemos llegar a esa misma situación, porque el COVID-19 no se fue de Río Negro y no afecta solamente al Gran Buenos Aires”.

Ibero señaló que los casos vienen en alza, pero “todos estamos atentos a que no colapse el sistema de salud”.

“Estamos atrás del tema, viendo si es necesario tomar una definición que evalúe el parámetro de la salud y lo económico. En el Comité de Crisis, la Gobernadora Arabela Carreras lo dijo bien claro: se evaluará tomar alguna medida si es necesario en alguna ciudad, pero no será el cierre total”, expresó.