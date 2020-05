Covid-19: Dos positivos y se descartaron 21 casos en Jacobacci

No me Gusta

No me Gusta ( 19% )

Entre las medidas que aplicó el municipio también estableció multas de 100.000 pesos para los comercios que no cumplan con lo solicitado, mientras que las personas que no acaten la cuarentena serán sancionados con una multa de 50.000 pesos.

El Intendente pide a la comunidad que no entrara en pánico porque la intención del municipio fue tomar los recaudos necesarios porque “ la única manera de que esto no se propague es que nos quedemos en casa» .

