Covid-19: Buteler valoró el trabajo del personal de salud y pidió “cuidarse” a los rionegrinos

En consecuencia, el Ministro reiteró: «pedimos mucha responsabilidad a la gente. Que se cuiden en función de su salud, la de sus familiares y amigos, y por los trabajadores del sistema de salud pública y privada que hacen todo lo posible para mantenerlo funcionando, cosa que no es tarea sencilla, por lo que merecen un reconocimiento no solo en los aplausos, sino en hechos concretos».

«Por eso, lo que le decimos a la gente es que la solución no es local, provincial o nacional, ni tiene que ver estrictamente con los gobiernos o los directores de los hospitales sino que tiene que ver con que nos cuidemos entre todos, y seamos concientes y responsables a la hora de relacionarnos con el otro, y de cumplir con las medidas sanitarias», exhortó. «Sino, va a llegar un punto donde no va a quedar otra opción que volver hacia atrás en ciertas actividades, que es lo que nosotros no queremos, porque sabemos de la necesidades económicas de la gente y de lo importante que fue haber flexibilizado las actividades económicas para mantener las fuentes de trabajo de los rionegrinos», agregó.

