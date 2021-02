COVID-19: baja la curva de contagios en Río Negro

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

“Además hay un 90% que cursó con síntomas muy leves; esto no quiere decir que sea una gripe más porque el 10% restante no la pasó bien y tuvimos muchos fallecidos”, aclaró Ibero.

“Estamos en un momento de baja en la curva de contagios. En parte se debe a la época del año ya que estamos más al aire libre, ventilamos los ambientes y también porque nos vamos dando cuenta que la mejor vacuna que tenemos es el distanciamiento, los dos metros, el barbijo, no compartir el mate ni las bebidas, y evitar los abrazos y los besos con las personas que no convivimos”, expresó la funcionaria.

You May Also Like