Coronavirus: Se sumó un caso sospechoso en Cinco Saltos

• Desde la cartera sanitaria provincial se hace principal hincapié en que el uso de barbijos sólo se recomienda para personal de salud que atienda pacientes considerados como casos sospechosos o positivos y a personas que presentan síntomas respiratorios detectados. La utilización de este elemento no es aconsejable en la vía pública ni en trabajadores y trabajadoras que atienden al público si no se está en presencia de alguno de los casos mencionados con anterioridad.

