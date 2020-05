Coronavirus en la Argentina: confirmaron 648 nuevos casos y es el día de más contagios

No me Gusta

Ginés González García , ministro de Salud de la Nación, no quiso adelantarse a la decisión que el Presidente anunciará a partir del viernes. “Tenemos una situación que no hace para nada que tengamos que pensar en cambiar, así que en realidad le estoy diciendo que sí”, confirmó de todos modos el ministro de Salud sobre la prórroga del aislamiento que el Presidente se encamina a oficializar antes del domingo, según trascendió, por dos semanas más, con especial atención en el área metropolitana.

