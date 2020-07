Continúan las restricciones nocturnas en las rutas provinciales de ripio

No me Gusta

Los trabajos de la Provincia para mantener habilitadas y seguras las rutas que comunican el territorio rionegrino no se detienen. No obstante, para evitar problemáticas que causan las bajas temperaturas de noche, las rutas de ripio de Río Negro continuarán restringidas para todo tipo de vehículos entre las 18 y las 8.

