Continúa el diálogo entre el Gobierno y los trabajadores de la salud

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Por otro lado, los funcionarios del Gobierno provincial ratificaron la voluntad política de la Gobernadora Arabela Carreras de trabajar en conjunto para ir corrigiendo la forma de liquidación de los haberes que se utiliza hace años, en este caso en particular en el sector salud, y avanzar progresivamente en el blanqueo de las cifras no remunerativas que hoy componen el salario.

You May Also Like