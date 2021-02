Consejos para cuidar el agua ante el pronóstico de altas temperaturas

No me Gusta

Es sumamente importante revisar las prácticas cotidianas del hogar, evitando el uso de mangueras y empleando baldes, no dejando correr el agua de las canillas, reparando perdidas internas o canillas que gotean y controlando cuánto se destina al riego de jardines, al lavado de autos, limpieza de veredas, llenado de piletas, etc.

