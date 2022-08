Conflicto mapuche: Alberto Fernández echó a Magdalena Odarda del Instituto Indígena

Magdalena Odarda estuvo durante dos años al frente del INAI, y tanto ella como su segundo, Luis Pilquiman, apoyaron el conflicto de los mapuches en Mascardi.

Aún no es oficial pero la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, ya adelantó que renunciará a su cargo después de dos años de gestión.

Cabe remarcar que la renuncia habría sido solicitada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, a pedido del presidente Alberto Fernández.

Odarda había sido compañera de fórmula de Soria cuando este se postuló a la gobernación de Río Negro en 2019. Además, fue duramente cuestionada por la actual gobernadora de dicha provincia, Arabela Carreras, quien había apuntado contra la ex senadora de la Nación y su segundo, Luis Pilquiman, tío de Lucas Pilquiman, el famoso Testigo E del caso Maldonado.

“Renuncio a un cargo, no a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas”, advirtió Odarda en la carta de renuncia que entregó a Soria. Allí apeló a una singular explicación para dejar el cargo: el deterioro en su salud por no haber tomado “un solo día de vacaciones”, pero también por no haber hecho “un solo viaje al exterior”.

“Mi renuncia está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”, escribió la ahora exfuncionaria.

Asimismo, además de realizar un repaso de la gestión, Odarda agradeció al Presidente, a Soria y a los trabajadores del INAI. Tras ratificar su pertenencia al Frente de Todos, advirtió que disputará “cada cargo institucional” en Río Negro.

“Volveré a mi provincia para seguir la lucha una vez que haya recuperado mi salud y las fuerzas para seguir. Voy a disputar cada cargo institucional para el cual me he preparado todos estos años, siempre bregando por la unidad de todos los sectores que defienden los derechos de los más humildes, como dice nuestro presidente”, señaló.

Odarda también dejó un mensaje a su sucesor. “Ojalá quien tome la posta en la presidencia de INAI, siga adelante con la política de la ‘no criminalización del reclamo social’ y la ‘no violencia’ como política de Estado”, advirtió, en alusión a las disputas abiertas entre propietarios y las comunidades mapuches reconocidas por el Estado y los grupos violentos.