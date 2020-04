Confirmaron 14 casos nuevos en Bariloche

No me Gusta

Durante la conferencia, Ibero consideró que la obligatoriedad del uso del barbijo es “una excelente decisión”, pero advirtió que “no sientan que porque llevan barbijo pueden hacer todo lo que no podían antes en aislamiento, porque sólo sirve si yo tengo el virus, pero no protege de un posible contagio”. En este sentido, recordó la importancia de respetar la distancia de dos metros, lavarse con frecuencia las manos y, por sobre todo, respetar el aislamiento.

Consultada acerca del origen de los contagios en la provincia, Ibero señaló que, habiendo circulación del virus, ya no es posible saber fehacientemente dónde se contagiaron los pacientes. Por este motivo: “se está haciendo el estudio epidemiológico de los casos, lo que significa que tenemos que seguir para atrás a cada una de las personas positivas. Preguntarles qué hicieron, con quienes estuvieron, a dónde fueron. En casos como en los de Choele Choel es difícil porque dos pacientes están graves con asistencia respiratoria mecánica, con lo cual no podemos conocer estos detalles”.

