«Conectando El Caín» ya está disponible en You Tube

Este sábado 30 de Julio estrenamos por la pantalla de CANAL 10 nuestro documental original: «Conectando El Caín«. Una producción que contó la emotiva historia de un sueño imposible, hecho realidad. Conectar con internet de banda ancha a una comisión de fomento en medio de la Región Sur de Río Negro.

Como te contábamos en una nota de #Diario10, de Sole González, el documental reunió a un equipo de Canal 10 con Jose Amieva a cargo como realizador. Para registrar el trabajo de ALTEC, la empresa estatal de tecnología y telecomunicaciones, la Cooperativa Telefónica de Maquinchao y el Gobierno provincial para instalar la conexión en un punto de la provincia en el que «todo queda lejos».

«Para nosotros era como un sueño imposible» dice Marcela Nacleto, comisionada de fomento de El Caín, en el documental

Por el documental, pasan los testimonios de pobladores, referentes, trabajadores de ALTEC S.E., el Ministro de Gobierno y Comunidad Rodrigo Buteler y hasta la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.

«La emoción no me deja hablar. Lo que fue la pandemia para los chicos; que no podían educarse de la misma forma que los chicos en otros lugares» dijo con la voz quebrada Hugo Valenzuela. Gerente de la Coop. Telefónica de Maquinchao y uno de los responsables de la tarea.