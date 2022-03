Concejales de JSRN molestos por el estado de abandono de Jacobacci

El abandono del pueblo por parte del Ejecutivo Municipal

No es novedad decir que nuestro pueblo se encuentra en una situación de abandono total por parte del ejecutivo municipal, vemos que los servicios básicos que se debe brindar y por los cuales cada vecino paga son deficientes y mal planificados.

-Alumbrado público, Alcantarillas y desagües tapados y con basura –

Calles sin nivelación, sin cordón cuneta –

Calles con residuos en todos los sectores del pueblo,

Falta de señalización en los ingresos y salidas del pueblo.

– No avance del plan de cloacas.

-Veredas de la escuela 17 que se levantaron en el año 2016 y aún no se realizan

– Sectores baldíos de la localidad sin la posibilidad de ser utilizados como plazas o espacios verdes de recreación.

Por otra parte sabemos que este municipio ha recibido fondos del estado provincial que siempre está predispuesto a que los pueblos crezcan y mejorar la calidad de vida de todos los rionegrinos sin excepción, para realizar obras que mejoren los servicios públicos de cada municipio y comisión de fomento.

Se aprobó el proyecto por el ejecutivo provincial el 02 de Junio del 2021 para el reasfaltado de las principales calles con deterioro extremo y todavía no se ha finalizado con el mismo, las inclemencias climáticas ponen en evidencia la falta de planificación y de infraestructura en determinados barrios de la localidad que ante un eventual temporal se ven en la misma situación año tras años.

Recientemente se licitó la obra de la terminal por la que esperamos desde el año 2017 y no advertimos que estén realizando tareas.

Recordamos la obra de la confitería del aeroclub: el municipio recibió en ese momento 200.000 pesos para su remodelación y hasta la fecha no se ha realizado trabajo alguno. Por otra parte el asfaltado de la calle Fray Luis Beltran está paralizado, siendo que el gobierno nacional envió los fondos necesarios por un monto de 11 millones para empezar la obra.

Como concejales siempre hemos estado predispuestos al diálogo y realizar aportes al ejecutivo y lo seguiremos haciendo, cuando se nos convoque y exista un trabajo serio que priorice además el bienestar de nuestra población; que de valor a la palabra; que cuando se comprometa a algo lo cumpla y si no, no asuma compromisos; que las obras empiecen y terminen; no que queden inconclusas.