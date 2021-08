Con la bandera en alto «por una infancia feliz» Telechea llego al Cuy

Rodrigo Telechea para muchos «TATI» su llegada al Cuy fue marcada por la emoción y el AMOR que se merece, su travesía habla de lucha, de superación y de SIEMBRA para un futuro mejor.

Rodrigo, salió el Lunes en la madrugada desde Los Menucos llegando 15 hs a la esperanza cumpliendo la primera etapa, luego el martes lo hizo desde la esperanza hasta el El Cuy donde fue recibido por los vecinos de esa localidad. Mientras que hoy realizara uno de los tramos mas largo, uniendo El Cuy con PASO CORDOBA.

El Menuquense quien busca hacer historia a través de una caminata de 385 km, en seis (6) dias, uniendo las localidades de Los Menucos y Chimpay con el lema «por una infancia feliz»

«La Infancia es una época que nos marca para el resto de nuestras vidas, por eso es importante que le brindes cariño, amor y respeto » fueron unos de los tantos consejos de concientización de Rodrigo.

Telechea escribió en sus redes sociales: «Gracias por acompañarme en esta travesía, gracias a todos ustedes, los pobladores del Cuy por esta bienvenida, Marichu Goicochea, a la gente del hospital, Escuela, y policía, de esto no me olvidó más. A todos los que van sobre la ruta y me tocan Bocina o paran para preguntar si necesito algo, mil gracias. «POR UNA INFANCIA FELIZ»