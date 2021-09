Con importantes inauguraciones Jacobacci celebro sus 105 años

“Me parecía mentira, que no era verdad. Me tocó encender la llama y no lo podía creer”, expresó entre risas María Torres, vecina del barrio El Faldeo de Ingeniero Jacobacci, en el marco de la inauguración de la red de gas natural en el 105° aniversario de esa localidad rionegrina. También se sumó la puesta en funcionamiento de la nueva cisterna, que mejorará el servicio de agua potable.

La mujer, perteneciente a la comunidad mapuche local, protagonizó el estreno de la red de gas con el encendido de la hornalla en su vivienda, junto al vicegobernador, Alejandro Palmieri; el intendente local, Carlos Toro; los ministros de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, y de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; y las legisladoras Graciela Vivanco y Helena Herrero.

María agregó que en sus oraciones a Futa Chao (Dios) siempre incluye a todas las autoridades “para que tengan salud y fortaleza” y agradece por “todo lo que hacen”, destacando que “el gas natural es una alegría, un gozo, para todos los vecinos”.

El Ministro Buteler destacó que el Gobierno invirtió $4.500.000 en esta obra de gas domiciliario y consideró que el estreno del servicio “es un día histórico para los vecinos, que después de muchos años pueden tener este servicio básico, dejar la leña, y abaratar costos”.

“Es muy emotivo escuchar a esta familia relatarnos todo el sufrimiento que les ocasionó no contar con gas”, señaló, y dijo que “la Provincia trabaja para que todos los rionegrinos tengan los mismos servicios, tanto en ciudades grandes como en chicas. Es el sueño que tenemos y cumplimos con el mandato de estar en cada lugar de la provincia”.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para el gobierno provincial por todo lo que han hecho”, afirmó el referente barrial Carlos Villegas, quien entregó a las autoridades un informe de la cobertura del gasoducto y las 40 familias que recibirán el servicio con la tercera etapa de la obra.

Explicó que a la par de la obra el barrio empezó a crecer, justamente por la atracción del nuevo servicio, por lo que requirió planificar la ampliación de la obra.