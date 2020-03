Con gran sentido social, Río Negro apuesta a llegar con gas a cada vez más hogares

No me Gusta

“Esto no es nuevo, esto es cotidiano pero lo que queremos decirles a los y las rionegrinas es que se queden tranquilos que esto va a continuar. Aquí es donde la garantía de continuidad nos deja tranquilos, porque el gas que llega a los hogares con los garrafones es un gas subsidiado, es un gas que el beneficiario no paga, como no paga la electricidad generada en los parajes. Programas que continúan, mostrando lo que invierte Río Negro subsidiando los servicios de gas y electricidad estamos en el orden de los 400 millones de pesos para que rionegrinos y rionegrinas que viven en sectores aislados o de bajos recursos vivan mejor. Esto es una política pública a la que deberíamos sumar lo de los 8 años, porque ha sido y seguirá siendo una fuerte inversión”, destacó Carreras.

