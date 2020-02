Con fuertes expectativas, Arabela anunciará sus principales ejes de gestión

No me Gusta

Grandes expectativas se plantearon en torno al mensaje anual que la gobernadora Arabela Carreras ofrecerá este domingo 1 de marzo a la sociedad rionegrina. La mandataria abrirá el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura y, como es habitual, planteará los principales ejes de su gestión. Pero no solo se espera el mensaje por su contenido, sino también por algunas acciones innovadoras que se han planificado, con la aplicación de nuevas tecnologías como apoyatura visual. El discurso tendrá una duración estimada en una hora y media. Se centrará en acciones y programas que se implementarán en los próximos años, algunos de continuidad y otros nuevos. Todos los temas tendrán una mirada transversal integral. La presencia de todas las áreas del Gobierno en los grandes ejes de gestión será una de las premisas a cumplir. La alimentación será uno de los temas que se abordarán. No solo la tarea conjunta con Nación y Municipios en torno al plan “Argentina contra el Hambre” sino también los programas provinciales También parte del mensaje se destinará a detallar nuevos programas de seguridad, a repasar obras en ejecución y las acciones que se implementan para cuidar y generar empleo. El mensaje anual será transmitido en vivo a través del sitio web www.rionegro.gov.ar y Canal 10. La actividad parlamentaria comenzará a las 8 con la elección de las autoridades de cámara y la conformación de las comisiones para el 2020

