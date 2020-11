Cómo ver el eclipse solar sin dañarte los ojos

No me Gusta

– No usar placas radiográficas, ni lentes polarizados, ni lentes de sol comunes. No tienen la capacidad de detener la totalidad de las radiaciones.

El bloqueo parcial del sol por la luna nueva, permite que las personas lo puedan mirar por un periodo de tiempo mucho mayor que en un día normal (al no ser tan molesta su observación como cuando hay sol pleno) provoca una falsa sensación de seguridad que no es tal exponiéndose más tiempo a los efectos nocivos de la radiación solar.

Se recomienda no mirarlo de manera directa sin protección. No usar radiografías, ni lentes polarizados. Te contamos cómo cuidarte la vista.

