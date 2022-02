¿Cómo detectar si es una Vinchuca?

Al momento de encontrar un insecto desconocido en sus casas, es probable que mucha gente se pregunte si se trata de una Vinchuca, es por ello que desde el Ministerio de Salud de Río Negro se brinda información para reconocerla y prevenir la enfermedad de Chagas.

Aquellos que vivan en zonas rurales, semirurales o periurbanas son más propensos a ver y encontrarse con estos insectos, ya sea en el interior de las viviendas o a los alrededores.

Cuando veas una o más vinchucas (u otras chinches que no estás seguro/a de qué se trata) debes atraparlas. Esta acción puede prevenir que muchas personas se infecten con el T. cruzi, que es el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Es fundamental saber que nunca se debe agarrar con la mano, porque si realmente es una vinchuca puede estar infectada y existe el riesgo de que transmita el parásito a través de su materia fecal.

Los pasos a seguir

Tomar el insecto evitando el contacto con tu piel (usando un guante de goma, una bolsa de plástico, etc.), colocarlo dentro de un recipiente con tapa; si esto no es posible, utilizar la misma bolsa para trasladarlo, pero asegurándote de que no esté perforada y que quede bien cerrada. Llevarlo hasta el centro de salud más cercano o a la URESA de tu localidad, para ser evaluado y determinar el tipo de especie al que pertenece, además de coordinar las acciones correspondientes para eliminarlas del domicilio.

Si bien se distribuyen ampliamente, Triatoma infestans (la principal especie de interés sanitario en nuestro país) las encontramos dentro de las viviendas en las grietas de las paredes, techos de paja, detrás de los muebles, cuadros, baúles, cajas de ropa, debajo del colchón. También en los alrededores de la casa (corrales, gallineros, depósitos). Aunque no se vean o no encuentren los refugios, se pueden detectar porque manchan las paredes de forma típica, con pequeñas manchas de materia fecal.

¿Qué hacer para evitar las vinchucas en casa?

Reconocer a la Vinchuca y eliminarla. Mantener limpia la casa y lo que la rodea (corrales, depósitos, gallineros, etc.). Mover y sacudir la ropa que no se usa. Ventilar las camas. Limpiar detrás de los cuadros y objetos colgados de las paredes. Mejorar la vivienda tapando grietas, huecos de paredes y alisando techos. Los animales domésticos, también pueden trasportar vinchucas, evitar que duerman en la cama o en sillones donde descansan las personas.