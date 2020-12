¿Cómo cuidar nuestra alimentación en las celebraciones por el fin de año?

No me Gusta

Preparar dos o tres tipos de ensaladas con vegetales coloridos, donde predominen las verduras crudas. También se puede incorporar a estas preparaciones, diferentes frutas que brindarán un sabor agridulce a la comida. A su vez, es recomendable condimentarlas con jugo de limón fresco, ya que aporta acidez y vitamina C. Es importante evitar todo tipo de aderezos grasos, como cremas, mayonesas y manteca, en las preparaciones, aunque pueden estar en la mesa por si alguno desea agregarlos. Evitar colocar la panera en la mesa principal, dejarla en una mesa auxiliar ayuda por lo menos a caminar para buscar un pan. Es recomendable no cenar con bebidas alcohólicas y dejarlas para el brindis, se puede optar por agua fresca, soda o aguas saborizadas, las cuales son más efectivas para calmar la sed. Tanto los anfitriones como los invitados, deben tener en cuenta, a la hora de los postres, elegir uno que no sea el de consumo habitual. Una alternativa puede ser servirse en una compotera chica algunas frutas secas o frescas, turrón, garrapiñadas. Evitar “picotear” sin tener en cuenta lo que hemos comido con anterioridad, el consumo con moderación debe ser primordial. En todos los casos hay que servirse una porción moderada y disfrutarlo.Por último, es necesario mantener todos los cuidados necesarios en este contexto de pandemia:

