Comercios de Pilcaniyeu deberán respetar los horarios de atención al público

En el marco de las medidas preventivas frente a esta pandemia, se decretó a nivel provincial y nacional que los establecimientos comerciales esenciales deben cumplir con cierto horario de atención al público. Por eso la Municipalidad de Pilcaniyeu resuelve mediante resolución n° 060/2020 que: El funcionamiento de los comercios de la localidad deben desarrollarse por la mañana de 09:00 a 13:00hs y por la tarde de 17:00 a 21:00hs ✅Deberán evitar la concentración de clientes y respetar el distanciamiento social obligatorio de 1.5 mt. Sólo dos personas a la vez. ✅Se faculta a la Policía de Río Negro a controlar el cumplimiento de dicha medida. ➡️Se implementará esta resolución desde el día de la fecha al 31 de marzo del corriente año. ℹLa idea con estas intervenciones de las autoridades es evitar la circulación conjunta de los vecinos, por lo que rogamos no salgan CADA día a comprar, o no utilicen los dos horarios en un día.

