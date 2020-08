Comerciantes de Jacobacci piden la continuidad de las actividades comerciales en todos los rubros

No me Gusta

No me Gusta ( 14% )

Los abajo firmantes, propietarios de distintos comercios de la localidad de Ingeniero Jacobacci, nos dirigimos a usted y por su intermedio a la señora gobernadora Arabela Carreras y al ministro de salud de la provincia que junto al Comité Operativo de Emergencia (COE) local evalúan la situación sanitaria, por lo que solicitamos la continuidad de las actividades comerciales en todos los rubros a pesar de los dos nuevos casos positivos que se detectaron últimamente. Pedimos extremar controles de los ingresos a la localidad a las personas que llegan de lugares con circulación viral, que cumplan con la cuarentena obligatoria y que sean controlados por salud pública sin excepción. Queremos poner a vuestro conocimiento que en el marco de la pandemia del SARS-CoV 2, también llamada socialmente como “coronavirus”, sin desconocer el efecto positivo que han tenido las medidas sanitarias, queremos expresar que los comerciantes en general tienen todas las medidas necesarias de desinfección para los clientes y empleados de comercios .Si nos hacen cerrar nuevamente ponemos en peligro los compromisos económicos, los cuales se hacen cada vez más difíciles de honrar, como sueldos, aguinaldos, cargas sociales,alquileres, entre otros. El sector privado se compromete a seguir cumpliendo con las normas de seguridad e higiene exigidas por el ministerio de salud, además de seguir buscando y proponiendo distintos métodos de desinfección, para asegurar el resguardo de los clientes y los comerciantes. Por todo lo detallado en los renglones anteriores, entendemos que es necesaria la actividad de comercios no esenciales de manera tal que genere previsibilidad y permita un trabajo cotidiano sin sobresaltos, manteniendo la franja horaria laboral con el fin de no aglomerar personas ni exponerlas a bajas temperaturas en el momento que deben esperar a ser atendidas. Por último, le solicitamos que arbitre y gestione todos los medios necesarios para poder contribuir a mejorar nuestra situación, sobre todo teniendo en cuenta que la actividad comercial es un pilar fundamental de la localidad. El presente escrito está avalado por los diferentes sectores productivos que se encuentran en nuestra ciudad, tales como alimenticio, comercial, minero, turístico, además de los rubros pertenecientes a la comunicación, construcción, y contando con el apoyo de la Federación de Entidades Empresariales de Río Negro (FEERN). Sin más y a la espera de una pronta y favorable respuesta, saludamos a usted atentamente comerciantes de Ingeniero Jacobacci.

You May Also Like