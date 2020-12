Comenzó la vacunación contra el COVID-19 en Río Negro

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Al respecto, la secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, indicó que “ya se vacunó en todos los hospitales, cada frasquito que se saca hay que esperar que se descongele y se pueden dar cinco dosis, así es el procedimiento”. “Todos tenemos una gran expectativa de esta vacuna”, destacó Ibero, y resaltó que “es importante saber que esto no para la pandemia, porque nos podemos contagiar, pero no vamos a tenés casos graves. Hay que seguir cuidándonos porque estamos viendo que están aumentando los casos y quizás nos relajamos mucho más porque llegó la vacuna y esto no frena la pandemia, va a hacer que tengamos quizás menos camas ocupadas”.

You May Also Like