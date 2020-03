Comenzó el pago a los beneficiarios del Programa Integral de Protección a la Vejez

En esta oportunidad, y en el marco de la pandemia por Coronavirus, el Gobierno de Río Negro solicita a las personas mayores que no salgan de sus casas a cobrar el beneficio, sino que lo hagan mediante un familiar o persona de confianza.

El Sistema Integral de Protección a la Vejez está destinado a brindar protección, asistencia y contención a personas mayores de 55 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Para prevenir complicaciones en la salud, los adultos mayores deben extremar las medidas de prevención:

-Cumplir el aislamiento y no salir de sus casas por ningún motivo. Es fundamental pedir colaboración para la compra de alimentos, medicamentos, o para la realización de trámites.

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

-Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos descartables.

-No llevarse las manos a la cara.

-Ventilar los ambientes.

-Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia.

-No automedicarse.

En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema 911, línea de emergencia disponible las 24 hs. en la provincia de Río Negro.