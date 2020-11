Comallo: se realizó la 2º jornada de limpieza del arroyo Comallo

Se realizó hoy la jornada de costas limpias del arroyo Comallo que comenzó a realizarse el año pasado.

Un joven de la localidad Aarón Hermosilla , estudiante de derecho se propuso generar esta actividad de concientización sobre el cuidado del medio ambiente a partir de la limpieza de los espacios públicos que más usan los vecinos del pueblo.

Por ello consideró oportuno este año repetir esta jornada que contó con una numerosa participación de vecinos que se dieron cita en horas de la mañana en la zona del Campo de destrezas criollas para recorrer aguas arriba 3 km sobre las márgenes del arroyo realizando el juntado de más de 70 bolsas de residuos en el trayecto. Algunos comercios y familias del pueblo colaboraron con bolsas, alcohol en gel desinfectantes y el municipio dispuso de la logística para el traslado de los residuos.

El curso del arroyo Comallo que atraviesa el pueblo desde el sur es el espacio que en los días lindos congrega a vecinos que buscan el refresco de sus frondosa sombra y que este año tiene un caudal inusual en virtud de las nevadas invernales que acumularon humedad aguas arriba sobre el macizo anecon.

Este año el concejo municipal declaró de interés municipal esta jornada que comienza a instalarse en la comunidad como una actividad de importancia. Aarón no ocultó su emoción por la repercusión que tuvo en la comunidad y por la rapidez que este año caracterizó la jornada.

«En 5 horas juntamos muchos residuos pero sinceramente creí que íbamos a encontrar más, me pone contento que como vecinos cuidemos esta fuente de vida que es nuestro arroyo, me gustaría agradecer a todos los que se sumaron, yo solo di el puntapié y hoy siento que más gente se involucra, agradecer a los medios de comunicación por la difusión, al municipio, porque se que muchos no pudieron participar por el horario pero nos alentaron todos estos días para que todo saliera bien». «Por último señaló que hoy los jóvenes tenemos una mayor conciencia ambiental y sabemos que no somos dueños de nada , nuestra naturaleza la tenemos en préstamos para que otras generaciones también la disfruten sin que hagamos intervenciones que dañen la belleza natural que nos rodea». Finalizó el Aarón Hermosilla