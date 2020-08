Comallo: Más de 25 días trabajando para asistir a los pobladores afectados por las nevadas

No me Gusta

Continuo: «Tenemos en nuestra jurisdicción 120 productores de los cuales 25 aproximadamente aún tienen mucha nieve en sus campos, tenemos que hacer casi 2000 km de caminos vecinales para asistirlos a todos. Sinceramente me entristece que pongan algunos pocos a menos el trabajo de muchas personas que pueden o no tener un sueldo pero que lo hacen con mucho amor y afecto por nuestros productores.

Hermosilla expresó. » Quiero agradecer el esfuerzo enorme que está sometido todo nuestro equipo de trabajo hace más de 25 días, quienes no se conoce fin de semana, a veces tristezas, frustraciones por no poder llegar, jornadas de treinta horas arriba de un vehículo, y también muchas veces la incomprensión de muchos que creen que tenemos mil recursos, vehículos y cientos de personas a disposición».

