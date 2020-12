Comallo: Más de 100 personas fueron atendidas por la dirección de Tierras

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Continuo. «estamos muy conformes, agradecer fundamentalmente al director el doctor Diego Lawrie el asesor legal de la dirección y los inspectores que han tenido un trato muy correcto con los vecinos muy afable, muy cordiales tratando de entender un montón de situaciones y la verdad que han sido dos días muy vertiginosos y esperamos repetir esta experiencia el año próximo, sin duda un agradecimiento muy grande al Ministerio de Gobierno de la provincia que ha sido fundamental para que esto se lleve a cabo, y a la Sra. Gobernadora que apoya este tipo de actividades para ir regularizando de a poco la situación de muchos pobladores que necesitan tener seguridad de la tierra que poseen para poder seguir trabajando. La verdad estamos muy agradecidos muy contentos, satisfechos que podríamos decir que un gobierno como el nuestro que ha podido poner en agenda la situación de los pobladores rurales y no solamente de uno sino de todos hemos visto pasar por la atención distinto personas, credo, partidos políticos, de Comallo, de Laguna Blanca de pilca a ninguno se le ha prohibido acceder a la atención del estado muy diferente a otras épocas donde a veces lo que se buscaba era aprovecharse de situaciones de muchos vecinos para poder en el peor de los casos quitarle sus tierras y dejárselas para su propio beneficio para luego venderlas en el negocio inmobiliario, en esto consta que sucedido muchas veces y eso de nuestro de nuestro gobierno está desterrado, hoy el acceso a los derechos que el estado debe garantizar para los ciudadanos está intacto y es lo que ha sucedido estos dos días donde muchas personas han podido hacer trámites que por años no pudieron hacer”. Remarcó el intendente Raúl Hermosilla.

You May Also Like