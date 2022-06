Comallo: inician los talleres laborales del Emprender 2022

Tal como viene ocurriendo en toda la Provincia, el programa Emprender, que coordina el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, realizó la firma de convenios con instituciones de Comallo, que permitirán a las vecinas y vecinos capacitarse de forma gratuita.

Con la firma de los convenios correspondientes, se pondrán en marcha en los próximos días los cinco cursos laborales gratuitos para la comunidad, que podrán acceder a diversas capacitaciones relacionadas al desarrollo local.

Las propuestas incluyen temáticas relacionadas al desarrollo local, entre ellas, cocina y pastelería, energía renovable, construcción en seco, y construcción y manejo de invernadero.

“Estamos muy entusiasmados por la ejecución del programa en la localidad. Esta semana va a comenzar la convocatoria de inscripciones, para que la población de Comallo se pueda inscribir y capacitarse”, sostuvo el subsecretario de Integración Social de la cartera, Andrés Fredes.

Por su parte, el tallerista a cargo de la propuesta de construcción en seco, Lucas Romero, indicó que «el oficio no es sencillo; lo aprendí por mi cuenta y por eso ahora me gustaría enseñarle a la gente que quiera aprender. Estoy muy agradecido con la oportunidad que se me está brindando».

El programa Emprender tiene por objetivo que rionegrinos y rionegrinas adquieran nuevos conocimientos que les permitan potenciar sus habilidades para lograr autonomía económica.