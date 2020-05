Comallo: El COEM seguirá con medidas preventivas y de aislamiento

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

El comité de emergencia de la localidad de Comallo, reunido en el día de la fecha quiere recordar a toda la población respecto de las medidas que debemos seguir tomando en el marco de la presencia del Virus COVID-19 en nuestro país y en nuestra zona. Queremos seguir siendo un pueblo libre de circulación del virus, por ello no solo basta con el trabajo que a diario se realiza para sostener las medidas sanitarias , sino con el fuerte compromiso de cada uno de nosotros como CIUDADANOS para hacer frente a esta situación para no dilapidar el gran esfuerzo que se ha hecho y se ha cumplido respecto del aislamiento obligatoria que lleva más de 50 dias.

You May Also Like