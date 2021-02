Carreras anunció un proceso de regularización de sumas no remunerativas en los salarios

No me Gusta

“Este Gobierno de Juntos Somos Río Negro estuvo siempre con los trabajadores. El ex Gobernador Alberto Weretilneck puso sobre la mesa los problemas y los atrasos en las reivindicaciones, con una larga y dura agenda para corregir. Me tocó asumir a mí la continuidad de ese criterio, de cuidar, primero que nada, a aquellos que brindan los servicios del Estado”, remarcó Carreras.

La Gobernadora Arabela Carreras, anunció hoy que en el marco de la discusión del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, comenzará el análisis de la regularización de las sumas no remunerativas y no bonificables en los salarios de todos los empleados estatales.

