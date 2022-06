Camuzzi: «El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor»

Ernesto Bachfischer, jefe regional de Seguridad y Medio Ambiente de Camuzzi, se refirió a la problemática: “Es evidente que se da más que nada en esta época del año donde estamos encerrados y con la calefacción a pleno. El monóxido de carbono es un gas que no tiene olor, no tiene sabor, no hay forma de detectarlo. Cuando decimos el aire está enrarecido, no necesariamente es porque hay monóxido de carbono en el aire, no es detectable, puede ser que esté asociado a otros gases, que sí se pueden percibir. La falta de detección hace al monóxido muy peligroso”.



Para el representante de la empresa “es importante aclarar que el monóxido no es solo potestad del gas natural, se puede dar con la combustión de cualquier combustible, sea leña, carbón, kerosene, gas licuado de garrafas. Se produce cuando hay una combustión incompleta, significa que falta el oxígeno necesario para quemarlo”.

A través del programa “Agenda” que se emite por El Cordillerano radio (93.7) que conducen Antonio Zidar y Daniela Lucero, explicó que “cuando se habla de instalación de gas, natural o de garrafas la forma más fácil de percibir que tenemos una combustión incompleta es la coloración de la llama. Cuando la llama es celeste o azul quiere decir que tenemos una combustión completa y en esa situación no se produce monóxido de carbono, ahora cuando la llama se empieza a poner amarillenta, naranja o roja, cuando se pone muy roja se empieza a emitir hollín, un humo negro, ahí sí tenemos emisión de monóxido de carbono”.

Asimismo informó que “es fácil percibir eso, cuando nosotros calefaccionamos con las hornallas de la cocina o con el horno, algo que no se debe hacer. Es una de las situaciones más peligrosas, porque generalmente el lugar donde está instalada la cocina es un ambiente propio, incluso ahora la cocina forma parte del living. En esos ambientes a veces no se coloca calefactores de tiro balanceado que son mucho más seguros y entonces ante el frío la gente se calienta con la hornalla. El problema es que esas hornallas consumen mucho oxígeno, entonces ese oxígeno que se quema nos resta el oxígeno que necesitamos para respirar, ahí tenemos un doble riesgo, por un lado disminuye el oxígeno del ambiente para nuestra respiración y por otro lado los artefactos que estaban bien calibrados al faltar oxígeno, por mala combustión, se empieza a generar monóxido, sin que necesariamente el artefacto estuviera mal. Es un doble riesgo”.

Consideró Bachfischer que “otras de las situaciones de mucho riesgo son los termotanques o calefones en ambientes pequeños, cerrados, en los baños, cuando utilizamos la ducha y ahí también el efecto de la combustión consume oxígeno. Los únicos artefactos que se pueden tener en dormitorios o en otros lugares cerrados son aquellos que son de tiro balanceado. Son artefactos que toman el oxígeno que necesitan quemar del exterior y los gases quemados lo vuelvan a evacuar hacia el exterior”.

Sobre los detectores indicó que “hay aparatos que detectan mezcla de gas con aire para detectar fugas en muy baja concentraciones y por otro lado hay detectores de monóxido. Lo ideal es tener esos detectores en lugares estratégicos. En lugares donde hay mayor riesgo de presencia de monóxido y donde haya presencia de personas».

Uno de los mayores motivos por los que se producen accidentes es por falta de mantenimiento de las instalaciones, «todos los años se debería hacer una revisión con un gasista matriculado que conoce cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las buenas reglas del oficio para que no se produzcan accidentes. Por otro lado, cuando se hacen modificaciones a las instalaciones de gas, esas modificaciones también tienen que ser realizadas por un gasista matriculado y presentadas a Camuzzi, para que la empresa inspeccione esas instalaciones. Eso nos da la garantía que las instalaciones nuevas o agregadas están en condiciones, así como las instalaciones originales”, dijo.

También refirió que “en Bariloche existieron varios accidentes en instalaciones clandestinas que fueron ampliaciones no declaradas y es importante destacar a la población que deben hacerlo con un gasista matriculado y que el gasista tiene la obligación de presentar esas modificaciones a Camuzzi y la empresa efectúa las inspecciones con personal especializado y ese trámite es sin costo” y agregó que “la función nuestra es hacer las inspecciones por un tema de seguridad, porque por la combustión que genera el monóxido y que eso sea inhalado por las personas o por la posibilidad de fuga, es peligroso. Se verifican también los artefactos, para asegurar que no haya fuga de gas, la correcta instalación de los artefactos y los lugares de evacuación, eso es importante para el buen funcionamiento de esos artefactos y que no haya accidentes”.

Para el profesional es menester tener en cuenta que “el monóxido de carbono es un producto muy peligroso, en baja concentraciones y si yo lo estoy respirando por un largo período de tiempo. ¿Dónde es el lugar clásico de la casa?, es donde uno está mucho tiempo y aunque el artefacto esté emitiendo poco monóxido está comprobado que aunque se exista una concentración muy baja, si uno lo está respirando por dos o tres horas, uno directamente se muere. El monóxido no da ningún indicio, aunque los principales síntomas son dolores de cabeza, mareos, náuseas, dolor de los músculos, que son muy parecidos a una gripe, pero cuando uno está durmiendo al no tener conciencia directamente se pasa al otro estadio sin que nadie a uno lo rescate”.

Por último, Bachfischer sostuvo que “la leña siempre es de color roja en la combustión y eso genera gran cantidad de monóxido de carbono. Aquellas personas que tiene un hogar siempre deben tener un buen tiraje, una buena entrada de oxígeno para reemplazar eso y debe ser un tiraje continuo hacia el exterior de los gases quemados. Allí lo importante es el diseño del hogar y de la chimenea”.