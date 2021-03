Cabandié : «desde Nación colaboran con las provincias en el combate al fuego»

«Es innegable la simultaneidad de 6 focos en un lapso menor a 2 horas. La intencionalidad resulta evidente, y afecta no sólo a los bosques, sino también a los vecinos de las zonas aledañas. Peligran su vida y pertenencias. El fuego ya afectó a decenas de casas«, expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, ia través de las redes y remarcó que desde Ambiente de Nación colaboran con las provincias en el combate al fuego y «no vamos a bajar los brazos frente a estos ecocidios». Aseguró que se seguirán reforzando recursos y espera que la Justicia encuentre rápido a los culpables.

Informó que a primera hora estará llegando un avión Hércules con más de 40 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego de distintas provincias con destino a Río Negro y Chubut, para atacar los incendios que se activaron en las últimas horas.

Por su parte, a primera hora de hoy, el intendente lago Puelo, Augusto Sánchez, informó en diálogo con Radio Seis que la situación está un poco mejor a raíz de la lluvia, aunque la situación es complicada. Confirmó que no hay personas desaparecidas, tras la preocupación inicial. Señaló que los brigadistas podrán trabajar mejor pero enfatizó que la situación está muy complicada.

«Es una catástrofre, se trata de un incendio de interfase, pero donde vive la gente, ha quemado casas, no tenemos el número preciso». Además hay personas con distinto nivel de quemaduras y una fue derivada a Bariloche. «La situación es compleja, no hay electricidad; no sólo en Lago Puelo sino en El Hoyo y también en Cholila y había un incendio grande en El Maitén».



Consultado respecto al origen del fuego dijo que «incendios naturales no son, no son fuegos espontáneos, causados por la caída de un rayo; o es un descuido o hay intencionalidad». El intendente agregó que se dieron las condiciones climáticas para que sea explosivo, por «la sequedad del ambiente, velocidad del viento en ese momento, que no permitía el uso de medios aéreos, se dieron todas las condiciones para que explotara».



Señaló que podrá haber una correcta dimensión cuando «salgamos a relevar la zona del incendio».



Se necesitan colchones y agua mineral para los evacuados, que en el caso de Lago Puelo se alojan en el gimnasio Municipal.