Buteler: «En caso de haber compensación, no habrá discriminación»

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Buteler indicó que si fuese posible financieramente, y si se avanzara en un plus, la mejora alcanzaría no sólo a los esenciales hospitalarios, sino también a los trabajadores esenciales de la SENAF y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria.

You May Also Like