Bariloche: Se podrá salir a comprar según la terminación del DNI y con tapabocas obligatorio

Estas medidas tienen como finalidad reducir la circulación en las calles: “no es cierto que todos andan en las calles. No decimos que toda la gente es responsable, pero en los números comparativos con la provincia y el país estamos muy bien. Somos alrededor de 45 mil hogares en Bariloche, si el diez por ciento de las personas de esos hogares salen de compras, la ciudad ya tiene 4.500 personas diarias en la calle. Esto no es caprichoso, es un índice de movilidad bajo respecto de la gente que tiene que salir, porque a esto hay que sumarle todas las actividades consideradas esenciales, que son las que el gobierno nacional impuso en el decreto y después agregó otras. Nosotros adherimos a eso. Si se suman todas esas actividades y los negocios habilitados para funcionar en Bariloche, más los talleres mecánicos, llegamos a cerca de dos mil y pico de comercios que van a poder funcionar”.

