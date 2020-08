Bariloche: Ex Intendente de Ramos Mexía asumirá al frente del Instituto de la Vivienda

Con una amplia trayectoria en el Ente de Desarrollo de la Región Sur, el ex legislador provincial asumirá la presidencia del Instituto, en reemplazo de José Mella. Las dos principales líneas de trabajo serán la regularización dominial y la generación de suelo urbano.

Desde la próxima semana, el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social (IMTVHS) tendrá un nuevo presidente: Javier Giménez asumirá la función, para comandar este espacio clave en su nueva etapa.

Hay una necesidad de pasar a un nuevo plan de trabajo y el nuevo presidente tendrá como los dos principales ejes rectores del IMTVHS en esta etapa: la regularización dominial de tierras, y la generación de suelo urbano con servicios, un aspecto clave para que Bariloche pueda responder a la demanda actual de vivienda.

Javier Giménez fue convocado para cumplir este rol, que se hará efectivo la próxima semana. Tiene una gran trayectoria en nuestra provincia, ha estado al frente del municipio de su ciudad dos veces, ha sido legislador, y por todo eso tiene un amplio conocimiento de la problemática de la tierra y la vivienda. Nos parece la persona ideal para seguir este camino de crecimiento del Instituto hacia la consolidación de la regularización dominial y de la generación de tierra urbana, sé que contamos con una persona de mucho diálogo, de mucha escucha, que es lo que el momento actual nos está reclamando.

Javier, de 52 años, es oriundo de Ramos Mexía, de la cual fue dos veces intendente. Gran parte de su carrera se desenvolvió en el Ente para el Desarrollo de la Región Sur (en donde comenzó como técnico y llegó a ser presidente) y también fue legislador provincial por su región en el período 2003-2006.

Giménez reemplazará así a José Mella, quien continuará trabajando en la gestión municipal. Yo le agradezco profundamente a José lo que ha trabajado y cómo ha llevado el Instituto. Ha logrado trabajar con una de las áreas más candentes del Municipio, que responde a reclamos que son históricos pero que no siempre tienen soluciones al minuto. Fue quien le puso toda la potencia a la Ley Pierri y ha trabajado muchísimo la regularización de tierras, que es un tema lento y escabroso.

José expresó, “agradezco al intendente la posibilidad que me ha brindado, el acompañamiento en estos casi 3 años que me tocó estar en el Instituto. El balance de gestión es más que positivo, es un lugar difícil, pero al que le hemos puesto el cuerpo, estoy contento con los resultados, hoy queda un gran equipo. Estoy muy confiado en los logros que van a venir a futuro y confío plenamente en Javier y en la capacidad que tiene para llevar adelante, sobre todo con diálogo, lo que hoy el Instituto necesita, y desde mi lugar seguiré acompañando la gestión, que es el motor que me lleva adelante. Me gusta ver a mi ciudad crecer, por eso estoy contento de seguir acompañando a Gustavo”.