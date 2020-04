Ayuelef: «Hay temor en la sociedad con lo que pasó en la PSA»

No me Gusta

Fue un planteo que yo lo hice a la gobernadora. Ella me dijo por teléfono que lo iba a considerar. Hay temor en la sociedad con lo que pasó en la PSA. Por eso, los vecinos pensaban que era mejor que estos Policías se quedaran en Bariloche hasta que superemos esta instancia. Ellos están yendo y viniendo y se corre el riesgo de que alguno de ellos pueda transmitir el virus. Si eso ocurriera, tendríamos que aislar a la Policía entera. El planteo tiene lógica. Yo trato de buscar un equilibrio pero hay mucho temor en la población. No es fácil para nosotros tomar decisiones porque tampoco sabemos qué va a pasar mañana».

El intendente Néstor Ayuelef manifestó al programa «Engranaje» que «algunos vecinos, al ver que hay otros que no ayudan a respetar la cuarentena, me pidieron autoconvocarse para dar una mano con este tema. Vimos que a la Policía se le estaba yendo de las manos. De todas maneras, la policía nunca dejó de intervenir. La actitud de los vecinos fue con la sana intención de ayudar a la Policía. No fue con la intención de impedir que alguien entre o salga. Nunca fue ese el sentido de la convocatoria».

